Ozzy Osbourne "ożył" w Warszawie na Jelonkach! Niesamowity hołd dla zmarłego gwiazdora

W środę 30 lipca 2025 roku tysiące fanów pożegnało w Birmingham Ozzy'ego Osbourne'a. W poruszającej uroczystości wzięła udział cała rodzina artysty. Jego ukochana żona Sharon nie powstrzymała łez, na szczęście miała przy sobie mocne wsparcie dzieci.

Tak Polacy żegnają Ozzy'ego

Fani Ozzy'ego Osbourne'a przygotowali dla niego niezwykłe pożegnanie. Na jego grobie pojawiło się mnóstwo pamiątek, związanych z życiem Księcia Ciemności, a nawet mocny polski akcent. Jak się okazuje Polacy złożyli hołd zmarłemu artyście na Osiedlu Przyjaźń w Warszawie!

Tymczasem w Warszawie powstało wyjątkowe dzieło. Na garażu na Osiedlu Przyjaźń powstał mural z wizerunkiem Księcia Ciemności, namalowany przez malarkę Magdalenę Czyżykiewicz‑Janusz. To nie komercyjna reklama ani zamówiona atrakcja turystyczna, to gest serca artystki, której głos legendarnego rockmana towarzyszył przez całe życie. Dzieło przedstawia charakterystyczną sylwetkę wokalisty - długie czarne włosy, okrągłe okulary i przenikliwe spojrzenie. Tło utrzymane jest w mrocznych barwach, a twarz Ozzy’ego rozświetla delikatna aureola. Całość sprawia wrażenie mistycznego ikonu, jakby malarka chciała podkreślić dualizm Księcia Ciemności - mrocznego buntownika i wrażliwego artysty.

Po prostu gest

Artystka napisała w mediach społecznościowych, że malowanie portretu Ozzy’ego było dla niej terapią.

Mural powstał z potrzeby serca, w hołdzie dla Ozzy’ego, którego głos towarzyszył mi przez lata - w buncie, w ciszy, w dojrzewaniu, w twórczości i w wielu bardzo osobistych chwilach

- wyznała w tvn.pl.

Malarka przyznała, że przez długi czas szukała w sobie ciszy i światła, a portret Księcia Ciemności pomógł jej odnaleźć równowagę. Według zapewnień artystki gest był spontaniczny i nie zakładała ona, że jej praca stanie się obiektem zainteresowania mediów.

To było bardzo osobiste malowanie. Bez oczekiwań. Po prostu gest

– napisała.

Odzew warszawiaków i miłośników rocka na mural na Jelonkach był niesamowity. Dziesiątki osób dziękowały artystce za upamiętnienie ulubionego muzyka.

To było bardzo osobiste malowanie. Bez oczekiwań. Po prostu: gest. Tym bardziej jestem wzruszona tym, co się wydarzyło. Waszymi reakcjami. Słowami. Obecnością. Nie spodziewałam się takiego odzewu... (...) Let the music never die

- napisała malarka na Facebooku.

Książę Ciemności zostaje na kultowym osiedlu

Mural znajduje się na terenie kultowego Osiedla Przyjaźń na warszawskim Jelonkach. To zespół studenckich domków z lat 50., który w ostatnich latach stał się miejscem działań lokalnych artystów. Portret Ozzy’ego zdobi jeden z garaży nieopodal numeru 183.

Gest warszawskiej malarki wpisuje się w globalną falę upamiętniania muzyka. W sieci pojawiają się petycje o zmianę nazw ulic, pomniki, a w miastach powstają murale.

