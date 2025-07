Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do ślubu

Marcin Hakiel i Kasia Cichopek wiosną 2022 roku ogłosili rozstanie. Ta informacja zaskoczyła nie tylko fanów pary. Przez lata uchodzili za idealne małżeństwo. Dziś byli partnerzy układają sobie życie na nowo. Gwiazda "M jak miłość" krótko po rozstaniu zaczęła pojawiać się u boku kolegi z pracy, Macieja Kurzajewskiego. Z kolei jej były mąż związany jest z Dominiką Serowską. Para pod koniec roku powitała na świecie synka.

Chociaż Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski bardzo rzadko opowiadają swoim życiu prywatnym, to są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie wrzucają zdjęcia i filmiki m.in. ze wspólnych wakacji. Pod koniec 2023 roku oficjalnie potwierdzili zaręczyny. Gwiazdor telewizji miał oświadczyć się ukochanej kilka miesięcy wcześniej. Od tamtej pory nasilają się plotki o ich ślubie.

Sami zainteresowanie milczą, jak zaklęci. Gwieździe "M jak miłość" zdarza się czasami wrzucić relację albo zdjęcie, które jeszcze bardziej podkręca ciekawość internautów.

Marcin Hakiel komentuje "ślubne" zdjęcie Katarzyny Cichopek

Niedawno Kasia Cichopek wrzuciła nagranie, na którym przymierzała śnieżnobiałą kreację. Według jej fanów śliczny komplet idealnie sprawdziłby się np. podczas ślubu cywilnego w ciepłych krajach. Prezenterka razem ze swoim ukochanym końcówkę lipca spędziła na wakacjach w Grecji. Pod koniec podróży zamieściła na Instagramie post, który narobił sporo zamieszania. "My już po… wakacjach…" - napisała pod całuśnym zdjęciem z Kurzajewskim. Aktorka ubrana jest we wspomniany komplet, ale to komentarz jej menadżera dolał oliwy do ognia! "Udało się!" - ucieszył się Patryk Wolski.

Na dwuznaczny post Cichopek zareagował również Marcin Hakiel. Tancerz udostępnił na swojej relacji zdjęcie z ukochaną Dominiką. Oni również spędzali teraz czas w Grecji. O ile para bardzo często dodaje wspólne fotki, to uwagę zwraca podpis. "My też już po" - dodał Hakiel w relacji. Z kolei jego partnerka w rozmowie z "Faktem" skomentowała "ślubne" zdjęcie prowadzącej "Halo, tu Polsat".

Powiem tak, my z Marcinem też jesteśmy aktualnie w Grecji, ale jeśli zapozuję w białej sukni, to nie znaczy, że wyszłam za mąż - powiedziała Dominika Serowska.

