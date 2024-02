Ciekawostl

To najdłuższe ulice w Warszawie. Rekordzistka ma ponad 15 km i ciągnie się przez kilka dzielnic!

Weronika Włodarska | alig 7:30

Łącznie dziesięć najdłuższych warszawskich ulic liczy ponad 100 kilometrów! Można to porównywać do trasy z centrum stolicy do Siedlec czy Ciechanowa albo z odcinkiem Warszawa-Radom. Sprawdziliśmy, która ulica nosi zaszczytne miano tej najdłuższej. Co ciekawe, jest to jednocześnie najdłuższa arteria w całej Polsce!