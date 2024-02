Mikrokawalerka za krocie, bez drzwi wejściowych. "Tylko" 21 tys. zł za metr

i Autor: screen, oferta OLX.pl Kuriozalna oferta mieszkania w Warszawie. Mikrokawalerka za krocie, bez drzwi wejściowych! W sieci zawrzało

Szok!

Kuriozalna oferta mieszkania w Warszawie. Mikrokawalerka za krocie, bez drzwi wejściowych! W sieci zawrzało

alig 12:17 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kolejny antyhit wśród ofert sprzedażowych w Warszawie. W sieci aż zawrzało! Do kupienia w stolicy jest mikromieszkanie o powierzchni 10 mkw za 210 tys. złotych! I chociaż już sama cena za ten metraż zwala z nóg, to dobić może jeszcze… brak „normalnych” drzwi wejściowych! Do mieszkania wchodzi się bezpośrednio przez taras!