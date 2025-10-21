To najdłuższy rynek w całej Europie! Znajduje się tylko 60 km od Warszawy i był tu Napoleon Bonaparte

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-21 15:29

Pułtusk – niewielkie, ale pełne historii miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, może pochwalić się jedną z najciekawszych atrakcji w Polsce i Europie: najdłuższym brukowanym rynkiem na kontynencie! Znajduje się zaledwie 60 km od Warszawy, nad malowniczą Narwią.

Super Express Google News
  • Odkryj Pułtusk, miasto zaledwie 60 km od Warszawy, szczycące się najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie.
  • Rynek o długości 380 metrów otoczony jest zabytkowymi kamienicami, które gościły takie postacie jak Napoleon Bonaparte.
  • Miasto ma bogatą historię, od średniowiecznego grodu po ważny ośrodek kulturalny, będący świadkiem bitew i niezwykłych wydarzeń.

Pułtusk. Rynek, który zachwyca

Pułtuski rynek mierzy aż 380 metrów długości i jest w pełni brukowany. Otaczają go zabytkowe kamieniczki z XVIII i XIX wieku, które nadają temu miejscu wyjątkowy klimat. W niektórych z nich mieszkały i przebywały znane postacie – w kamienicy przy Rynku 27 w latach 1854–1864 mieszkał Wiktor Gomulicki, natomiast w jednej z innych kamienic gościł sam Napoleon Bonaparte w 1806 roku.

Bogata historia miasta

Pierwsze osady na terenie dzisiejszego Pułtuska powstały już w VII–VIII wieku. Na początku X wieku istniał tu gród obronny i kasztelania. Od przełomu XI i XII wieku przez ponad osiem wieków miasto było własnością biskupów płockich, którzy rezydowali na pułtuskim zamku. W średniowieczu Pułtusk był ważnym punktem strategicznym Mazowsza – w XIV wieku trzykrotnie atakowali go Litwini, a w 1337 roku miejscowe rycerstwo odniosło zwycięstwo nad wojskami litewskimi.

W XVI wieku miasto rozwijało się gospodarczo i kulturalnie. Powstała kolegiata, trzy kościoły, szpital, łaźnia miejska, apteki i przytułki dla ubogich. W 1566 r. w Pułtusku założono jezuickie kolegium, które było jedną z największych szkół w I Rzeczypospolitej. W 1590 roku zamek pułtuski gościł króla Zygmunta III Wazę.

Wiączemin Polski - skansen. Magiczne miejsce na Mazowszu obchodzi 5 urodziny

Polecany artykuł:

Dwie kobiety włamały się na teren bazyliki w Pułtusku. Zaskakujący powód! [ZDJĘ…

Bitwy, pożary, a nawet meteoryt

Pułtusk był areną historycznych bitew: w 1703 roku pod miastem król Szwecji Karol XII rozbił dwukrotnie silniejszy korpus saski, a w 1806 roku bitwa z udziałem wojsk Napoleona została upamiętniona na Łuku Triumfalnym w Paryżu. W 1868 roku mieszkańcy byli świadkami upadku meteorytu, zwanego „pułtuskim”, którego fragmenty można dziś oglądać w British Museum i Muzeum Ziemi PAN. Siedem lat później miasto dotknął katastrofalny pożar, który zniszczył większość zabudowy i cenne księgozbiory.

W czasie II wojny światowej Pułtusk został zniszczony w około 85% w wyniku ciężkich walk o przyczółki nad Narwią. Po wojnie miasto powoli odbudowywało swój historyczny charakter, a w 1985 roku zostało odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Turystyczna perła Mazowsza

Dziś Pułtusk przyciąga turystów nie tylko najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie, ale też zabytkowymi kamieniczkami, malowniczymi bulwarami nad Narwią i klimatem, który łączy historię z nowoczesnością. To miejsce, gdzie spacer po rynku może przenieść w czasie – od średniowiecznych murów, przez wizyty Napoleona, po romantyczne opowieści XIX-wiecznych literatów. Zobacz zdjęcia rynku w galerii poniżej.

Polecany artykuł:

Magda utopiła siebie i maleńką córeczkę Gabrysię w Pułtusku. Co ustaliła prokur…
To najdłuższy rynek w całej Europie! Znajduje się tylko 60 km od Warszawy
11 zdjęć
Sonda
Interesujesz się zabytkami na Mazowszu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNEK
PUŁTUSK