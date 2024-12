W Warszawie otwarto "tęczowe" muzeum. "To część historii Polski i świata"

i Autor: PAP/Paweł Supernak

WIELKIE OTWARCIE

To piąte takie muzeum na świecie. Jego tematyka budzi kontrowersje. „To część historii Polski i świata"

W piątek (6 grudnia) w Warszawie otwarto QueerMuzeum. To pierwsze w Polsce i piąte na świecie muzeum poświęcone historii społeczności queer. − To przestrzeń pełna miłości, pamięci i dumy – podkreślają twórcy. – Queerowa historia to część historii Polski i świata – powiedział dyrektor muzeum.