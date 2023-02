To pierwsze takie urządzenie dostępne publicznie! Dzięki niemu można uratować niejedno życie

Konstancin-Jeziorna. Pierwszy ogólnodostępny defibrylator w gminie!

Każdy wóz strażacki należący do Państwowej Straży Pożarnej lub ten, którym poruszają się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, na swoim wyposażeniu ma defibrylator. Niestety, siłą rzeczy nie są to urządzenia publicznie dostępne.

Pierwszy taki sprzęt, z którego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, zawisł w ostatnim czasie na budynku gminnego przedszkola nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach. Jak się okazało, do tej pory w gminie nie montowano takich urządzeń! O nowym zakupie poinformowała konstancińska straż pożarna w mediach społecznościowych.

– Z naszych obserwacji wynika, że to pierwszy, ogólnodostępny defibrylator. Niestety nikt nie prowadzi jakiejś rzetelnej listy defibrylatorów na terenie gminy, ale na pewno rzuciłoby się nam to w oczy. Jest jeden projekt w trakcie, który zakłada zakup kolejnych dwóch urządzeń. Jesteśmy przygotowani do ewentualnego sprostowania naszego postu, jeżeli ktoś przekaże, ze gdzieś już defibrylator na terenie gminy wisi – przekazali w rozmowie z „Super Expressem” strażacy z Konstancina-Jeziorny.