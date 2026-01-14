Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników "Perspektywy 2026"

Ranking Liceów i Techników Perspektywy to najbardziej rozpoznawalne zestawienie najlepszych szkół średnich w Polsce, przygotowywane przez Fundację Edukacyjną o nazwie Perspektywy. Publikowany jest corocznie i ma duże znaczenie przy wyborze liceum lub technikum przez absolwentów podstawówek oraz ich rodziców. Jak w tym roku przedstawia się zestawienie? Kto króluje na podium?

Najlepsze licea w Polsce. To oni wiodą prym!

W Polsce działa wiele liceów ogólnokształcących, ale tylko nieliczne z nich regularnie osiągają najwyższe wyniki w nauce, olimpiadach przedmiotowych i egzaminach maturalnych. To właśnie te szkoły wyznaczają standardy edukacyjne, przyciągają ambitnych uczniów i dają im realną szansę na rozwój talentów oraz dalszą naukę na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. W najnowszym rankingu Perspektywy znalazły się placówki, które wiodą prym i wyróżniają się zarówno jakością nauczania, jak i innowacyjnym podejściem do edukacji. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie zestawieniu 10 najlepszych liceów w Polsce na rok 2026.

TOP 10 liceów ogólnokształcących w Polsce

Kryteria rankingu "Perspektywy" 2026

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących "Perspektywy" 2026 szkoły oceniono na podstawie trzech głównych kryteriów:

Sukcesy szkoły w olimpiadach

Wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych

Wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Dane do rankingu pochodziły m.in. z protokołów okręgowych komisji egzaminacyjnych, zestawień olimpiad oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Co ważne, w rankingu uwzględniono tylko licea spełniające określone kryteria wejścia – m.in. takie, w których maturę zdawało minimum 12 uczniów, a średnie wyniki z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.