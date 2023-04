To tutaj Krzysztof Krawczyk pisał swoje przeboje. Niesamowite jak go upamiętnili

Ursynów. Mural Krzysztofa Krawczyka odsłonięty

W środę, 12 kwietnia, na Ursynowie odbyło się oficjalne odsłonięcie muralu Krzysztofa Krawczyka. Widnieje na nim wybitny artysta przedstawiony jako młodzieniec. W prawym górnym roku umieszczono wymowny tekst. „Witamy na Ursynowie” to bowiem tytuł jednej z piosenek Krzysztofa Krawczyka. Tuż obok jest jej fragment: „To nasze osiedle jasne, wesołe dziś Twoim domem jest”.

Autorem dzieła jest pracownia artystyczna Nietak - Malowanie Artystyczne. Wyjątkowy mural ozdobił ścianę budynku Ursynoteki przy ul. Barwnej 8. Krzysztof Krawczyk spogląda na nim w stronę bloku przy ul. Pięciolinii, gdzie kiedyś mieszkał.

Ursynów w życiu Krzysztofa Krawczyka

- Zależało nam na tym, aby podkreślić związek Krzysztofa Krawczyka z dzielnicą, bo tutaj mieszkał i myślę, że mu się nasza dzielnica podobała. Swoje piosenki o Ursynowie pisał wiele lat temu, a nadal jest to fantastyczna dzielnica to życia. I to się nie zmieniło - stwierdził podczas oficjalnego odsłonięcia muralu burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Na wydarzenie obecna była Ewa Krawczyk, wdowa po artyście. - Na Ursynowie wydarzyło się wiele ważnych rzeczy, m.in. nasz ślub kościelny, chrzest syna Krzysztofa, pierwszy sylwester spędzony w gronie znajomych, podczas którego Krzysztof nie występował na scenie - wspominała.

Zdjęcia wyjątkowego muralu na Ursynowie publikujemy w poniższej galerii. Łza kręci się w oku na ten widok.