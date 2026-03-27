Totalizator Sportowy oficjalnie otworzył Kolekturę Retro!

Szerokie klapy, wąskie krawaty, dzwony i eleganckie garnitury inspirowane stylem lat 60. i 70. to właśnie w takim klimacie Warszawa na chwilę cofnie się w czasie. Odwiedzający pierwszą w Polsce Kolekturę Retro będą mogli nie tylko zagrać w aktualne gry z portfolio marki LOTTO, ale także poczuć atmosferę minionej epoki. To wyjątkowe doświadczenie inspirowane modą, estetyką i codziennością lat, w których tworzyły się emocje towarzyszące losowaniom ówczesnego Toto-Lotka.

Obchodzący swoje 70-lecie Totalizator Sportowy ambitnie łączy tradycję z nowoczesnością. Tym razem spółka przygotowała w ramach swojego jubileuszu niezwykłą atrakcję. W stolicy pod adresem ul. Marszałkowska 60 powstała pierwsza w Polsce kolektura w stylu retro.

– 70 lat działalności Totalizatora Sportowego to historia, którą tworzyli przede wszystkim ludzie – gracze LOTTO, pracownicy i partnerzy spółki. Kolektura Retro jest symbolicznym powrotem do tych początków i jednocześnie zaproszeniem do wspólnego świętowania naszego jubileuszu. Chcemy pokazać, że za każdą grą stoją emocje, wspomnienia i doświadczenia wspólnych wygranych, które łączą pokolenia w ważnej misji społecznej spółki, która polega na wspieraniu sportu, kultury i ważnych spraw społecznych – podkreśla Szymon Gawryszczak, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Kolektura Retro – nowe miejsce na mapie Warszawy

27 marca odbyło się oficjalne otwarcie Kolektury Retro. Oprócz możliwości gry w produkty marki LOTTO na miejscu można obejrzeć na żywo m.in. replikę niedawno odnowionej historycznej maszyny losującej z 1973 roku, która jest jedną z najcenniejszych pamiątek Totalizatora Sportowego. W kolekturze można zobaczyć także prace inspirowane polską szkołą plakatu, stylizowany ledon w stylu tradycyjnych neonów oraz stare odbiorniki telewizyjne.

Tego dnia gracze mogli skorzystać z oryginalnego LOTTOMATU z lat 90., a wydruki realizowano na autentycznym papierze z tamtego okresu. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kupon z historycznymi nazwami gier liczbowych Totalizatora Sportowego, takimi jak Duży Lotek – nie stanowił on jednak rzeczywistego zakładu, lecz wyjątkową pamiątkę sprzed trzech dekad.

Otwarciu Kolektury Retro towarzyszyły specjalne atrakcje, dzięki którym można było poczuć i dosłownie dotknąć atmosfery minionych dekad – z kapelą grającą przeboje lat 60. i 70. oraz dodatkowymi atrakcjami dla odwiedzających. Podczas oficjalnego otwarcia animacje dla gości prowadzili znani milionom Polaków z prowadzenia Studia LOTTO Agata Jasińska oraz Conrado Moreno.

Kolektura Retro powstała jako element obchodów 70-lecia Totalizatora Sportowego, który od dekad wspiera rozwój sportu, kultury i inicjatyw społecznych w Polsce. Dzięki działalności spółki oraz udziałowi graczy LOTTO miliardy złotych trafiają na realizację projektów ważnych dla całego polskiego społeczeństwa. Dzięki środkom przekazanym przez Totalizator Sportowy powstały, zostały wyremontowane lub doposażone dziesiątki tysięcy obiektów sportowych i kulturalnych, w tym muzea, teatry, boiska, hale sportowe i obiekty olimpijskie, a na Zamku Królewskim w Warszawie kończąc.

Historia Lotto w pigułce

Otwarcie Kolektury Retro naturalnie skłania do refleksji nad rozwojem najsłynniejszej gry liczbowej w Polsce. Lotto przechodziło na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad wiele zmian. Początkowo każda z 49 liczb miała przypisaną własną dyscyplinę sportu, co podkreślało ścisły związek gry ze wspieraniem sportu w Polsce. Historia Lotto sięga 1957 roku, kiedy Totalizator Sportowy uruchomił pierwszą grę liczbową pod nazwą Toto-Lotek – przez lata jedyną tego typu w kraju. W 1975 roku została ona przemianowana na Duży Lotek, a od 2009 roku funkcjonuje pod obecną nazwą Lotto. Z biegiem lat zmieniały się nie tylko nazwy, ale także sposób losowania – od ręcznego losowania tulejek ze zwitkami, przez wprowadzenie maszyn bębnowych, terminali „Lottomatów”, aż po transmisje telewizyjne i internetowe.

Rozwój technologiczny, wprowadzenie kumulacji w 1996 roku oraz coraz wyższe wygrane sprawiły, że Lotto stało się nie tylko najpopularniejszą grą liczbową w Polsce, ale także jednym z kluczowych ogniw wspierających sport i kulturę.

Przypominamy, że produkty marki LOTTO są tylko dla osób dorosłych, zatem również do Kolektury Retro mogą wejść tylko osoby pełnoletnie.