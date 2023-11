Totalna masakra na prostej drodze. Nie żyje młody chłopak

Taksówkarze nie mogą podnieść cen. Radni się nie zgadzają a sąd to podtrzymuje

Badowo Mściska. Potworny wypadek na prostej drodze. Nie żyje młody chłopak

Do koszmaru doszło nad ranem we wtorek, 14 listopada. – W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy osobowe. W wyniku poniesionych obrażeń śmierć poniósł pasażer opla. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność i rozwagę na drodze – przekazała w komunikacie st. sierż. Patrycja Sochacka z mszczonowskiej policji.

Na miejscu pracował również prokurator. Policjanci będą wyjaśniać, w jaki sposób doszło do tego zderzenia. – Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący oplem zderzył się z jadącym z naprzeciwka seatem. Na skutek odniesionych obrażeń, 24-letni pasażer opla poniósł śmierć na miejscu, a kierowca trafił do szpitala – dodaje policjantka.

Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o ostrożność, rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. – Okres jesienny to zmienne warunki pogodowe oraz słaba widoczność – podsumowuje Sochacka.