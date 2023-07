Trąba powietrzna pod Garwolinem. Połamane drzewa, uszkodzony maszt internetowy i dachy

Połamane drzewa, uszkodzony maszt internetowy i dachy - to bilans przejścia trąby powietrznej pod Garwolinem, jak informuje egarwolin.pl. Zjawisko pojawiło się na terenie gminy Górzno i Żelechowo w piątek, 28 lipca, ok. godz. 20. W internecie pojawiło się już wiele nagrań i zdjęć dokumentujących zarówno pojawienie się trąby powietrznej, jak i zniszczeń, do jakich doprowadziła. O swoich działaniach w związku z naprawą dachu w miejscowości Samorządki informowali strażacy ochotnicy z OSP Górzno. - Ponadto w gminie Żelechów doszło do trzech podobnych zdarzeń. W Nowym Goniwilku uszkodzona ściana szczytowa w budynku mieszkalnym oraz w Piastowie częściowo uszkodzone przykrycie dachu na budynku mieszkalnym oraz pustostanie - powiedział mł. bryg. Tomasz Biernacki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, którego cytuje egarwolin.pl. Jak dodaje, strażacy musieli też usuwać połamane drzewa i zabezpieczyć uszkodzony maszt internetowy.

