Potrącił młodą dziewczynę i uciekł. Policjanci szukają ciemnego auta!

Tragedia na DK92. Kierowca potrącił młodą dziewczynę i uciekł. Trwają poszukiwania ciemnego auta

Do groźnego wypadku doszło we wtorkowe popołudnie (26 listopada) w malutkiej wsi Błonie-Wieś na drodze krajowej numer 92. Kierowca ciemnego samochodu potrącił 22-letnią kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi intensywne poszukiwania, a ranna trafiła do szpitala.