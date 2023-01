Dramat na drodze pod Skurowem. Cztery rozbite auta, jedno na boku. Są ranni

Jak to się skończy?

Skurów. Groźny wypadek, cztery osoby ranne

Do zdarzenia doszło przed godziną 21 na drodze krajowej numer 7 na terenie gminy Grójec. Jak podaje portal echodnia.eu rząd samochodów jechał w kierunku Warszawy. W pewnym momencie doszło do dramatu. Samochód dostawczy uderzył w ciężarowy, busa i osobowy. Ranne zostały 4 osoby. Na miejsce wypadku ruszyła policja, straż pożarna i zespoły ratownictwa medycznego. Jak podaje portal aż cztery osoby odniosły obrażenia. Nie wiemy w jakim są stanie. Na drodze panują bardzo trudne warunki, a widoczność jest ograniczona. Policja wyznaczyła objazd. Utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.