Tragedia na Mokotowie. Znaleziono ciało 7-miesięcznego dziecka. Rodzice byli pijani

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2026-01-06 13:22

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się we wtorek (6 stycznia) w jednym z mieszkań na warszawskim Mokotowie. W lokalu przy ul. Modzelewskiego znaleziono ciało siedmiomiesięcznego chłopca. Funkcjonariusze zatrzymali jego opiekunów, którzy byli pod wpływem alkoholu. Sprawę bada prokuratura.

Do dramatycznego odkrycia doszło po godzinie 1 w nocy. Sąsiedzi zaalarmowali służby o awanturze domowej.

W jednym z mieszkań przy ul. Modzelewskiego usłyszeli awanturę rodzinną, z której wynikało, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu kilkumiesięcznego dziecka − poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba.

Awantura domowa i tragiczne odkrycie

Policjanci próbowali dostać się do mieszkania, jednak napotkali opór domowników. Ostatecznie drzwi zostały wyważone. W środku funkcjonariusze zastali dwójkę rodziców pod silnym wpływem alkoholu oraz dziecko bez oznak życia.

Od samego początku próbowano się skontaktować z lekarzem medycyny sądowej, ale było to bardzo utrudnione. Finalnie oględziny na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone przez prokuratora bez udziału lekarza medycyny sądowej − dodał prok. Skiba.

Rodzice zatrzymani, prokuratura prowadzi śledztwo

Strażacy przystąpili do resuscytacji, którą prowadzili do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Niestety, lekarze stwierdzili zgon dziecka. − Rozpoczęliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową, którą później przejęło pogotowie. Dziecka niestety nie udało się uratować − poinformowała stołeczna straż pożarna.

Rodzice dziecka zostali zatrzymani i przekazani do dyspozycji prokuratury. − We wtorek po południu mają być przywiezione akta z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym − zaznaczył prok. Skiba.

Ustalono także termin sekcji zwłok, która zostanie przeprowadzona tego samego dnia w godzinach popołudniowych. Ze względu na stan zdrowia rodziców, czynności procesowe z ich udziałem planowane są dopiero na środę.

Trwa wyjaśnianie przyczyn śmierci dziecka

Prokuratura bada okoliczności tragedii, w tym możliwość zaniedbania lub innych nieprawidłowości w opiece nad dzieckiem.

Wstępne ustalenia na miejscu zdarzenia na chwilę obecną nie pozwalają na uznanie, że do śmierci tego dziecka przyczyniło się umyślne i celowe działanie osób trzecich − podkreślił prok. Skiba. Na miejscu pracowali także technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i dowody niezbędne do śledztwa.

Śledztwo wciąż trwa. Prokuratura ma ustalić wszystkie okoliczności tej tragicznej śmierci i wyjaśnić, czy mogło dojść do zaniedbania ze strony opiekunów.

Super Express Google News
Sąsiedzi zaalarmowali służby. W mieszkaniu znaleziono ciało 7-miesięcznego dziecka. Co tam się stało?!
9 zdjęć
Koszmar rocznego dziecka. Rodzice wypędzali z córki diabła
Sonda
Jaka kara powinna spotkać pijanych rodziców?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIJANI
PIJANI OPIEKUNOWIE