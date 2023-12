Wielka wtopa PKP Intercity. Pierwszy pociąg z Warszawy do Monachium pojechał bez pasażerów!

Kisielewo. Auta roztrzaskały się na drodze. Nie żyje kobieta, 5 osób rannych

Dramat rozegrał się już po zapadnięciu zmroku. Na drodze pomiędzy Sierpcem a Drobinem bus zderzył się z osobówką. - O godz. 19:02 zostaliśmy zadysponowani do wypadku na DK 10 w miejscowości Kisielewo. Po około 5 godzinach wróciliśmy do bazy – informują w serwisie społecznościowym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu Kościelnym. Strażacy udostępnili też zdjęcia z miejsca wypadku. Widać na nich zmiażdżone pojazdy. Ze zdjęć wynika, że doszło do uderzenia bocznego. Bus zmiażdżył bok osobówki.

Więcej informacji przekazała Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. - Jednej z poszkodowanych nie udało się uratować, 5 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci, poszkodowanych przetransportowano do szpitali – czytamy w opublikowanym na Facebooku poście.

Na razie nie znamy dokładnych przyczyn i okoliczności tej tragedii. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.