Akcja #pomagamyRazem Grupy ZPR. Dary wyruszyły do powodzian!

Akcja zbierania darów zorganizowana była w 19 redakcjach lokalnych w całej Polsce. Udało się zebrać m.in. blisko 450 zgrzewek wody, czyli ponad 3 tys. litrów oraz 14 palet z jedzeniem gotowym do spożycia, a także niezliczone ilości środków higienicznych, chemii gospodarczej, pieluch i mleka dla dzieci oraz sprzętów do usuwania szkód wyrządzonych przez powódź. Wszystko zapakowaliśmy do ponad 400 kartonów.

Dary dostarczali nasi słuchacze, czytelnicy i użytkownicy naszych serwisów, ale w akcję zaangażowali się też partnerzy biznesowi Grupy ZPR Media, m.in. Hanwha Aerospace Europe (powerbanki, latarki), spółka Bracia Urbanek (żywność), HarperCollins (książeczki dla dzieci), Nissan Auto Łódź, Grupa Jaszpol, Render Cube, Zakwiatowani, Antrakt Klub, Pracownicy szpitala Jonshera z Łodzi, Vobis, Szpital Powiatowy SPZOZ w Świdniku koło Lublina.

W piątek rano dary zostały wysłane samochodami partnera akcji – firmy InPost do sztabów kryzysowych na południu Polski. Wyruszyliśmy m.in. do Wrocławia i Wałbrzycha (to jedne z największych centrów pomocowych, które dystrybuują dary dalej) oraz do Kłodzka i Nowej Rudy (to mniejsze punkty bezpośrednio w miejscach, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, gdzie wciąż nie ma prądu, gazu czy wody pitnej).

Zaangażowanych były dziesiątki pracowników ze wszystkich redakcji: Radia ESKA, Radia ESKA2, Eski ROCK, Radia VOX FM, Radia Plus, „Super Expressu”, „Muratora”, „Architektury-murator”, se.pl, Murator.pl, MjakMama.pl, PoradnikZdrowie.pl, Urzadzamy.pl, Beszamel.pl oraz Targów Książki i Mediów VIVELO i Wydawnictwa Harde. Dziennikarze szeroko informowali o akcji we wszystkich naszych mediach, na bieżąco relacjonowali zbiórkę, również w social mediach, na potrzeby których powstały specjalne rolki, filmiki i fotorelacje. Dodatkowo byli też zaangażowani w sortowanie, pakowanie i wysyłanie darów w 19 miastach: Białymstoku, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łomży, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sopocie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.