Tragedia w Iłży. Pasażer wyleciał z pojazdu. Zginął zmiażdżony przez ciągnik

Szczegóły tragicznego wypadku

Do zdarzenia doszło w sobotę na ulicy Zuchowiec w Iłży. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 32-letni kierowca ciągnika rolniczego z przyczepą stracił panowanie nad pojazdem.

„Wypadł z drogi wjeżdżając do przydrożnego rowu. 37-letni pasażer wypadł z pojazdu i został przygnieciony przez ciągnik rolniczy” - relacjonuje policja.

Natychmiast wezwano służby ratunkowe, ale na pomoc było za późno. Mężczyzna zginął na miejscu.

Policja bada przyczyny tragedii

Pod nadzorem prokuratury, policjanci prowadzą intensywne śledztwo, aby ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Kluczowe będzie ustalenie, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem.