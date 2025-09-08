Ewakuacja w Rembertowie po wybuchu na poligonie. W mieszkaniu rannych znaleziono arsenał

Zuzanna Sekuła
2025-09-08 9:50

Mieszkańcy warszawskiego Rembertowa przeżyli chwile grozy. Po wybuchu na poligonie wojskowym, w mieszkaniu rannych znaleziono składowisko materiałów wybuchowych. Konieczna była ewakuacja okolicznych budynków. Za zdarzenie odpowiadają mężczyźni, którzy włamali się na teren wojskowy.

Wybuch na poligonie – cywile ranni!

Wszystko zaczęło się w sobotę, 6 września, kiedy to na poligonie wojskowym w Warszawie-Rembertowie doszło do eksplozji. Dwóch cywilów, którzy weszli na teren obiektu mimo zakazu, zostało rannych.

„Mazowiecki Oddział ŻW wraz z patrolem saperskim prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały dwie osoby cywilne” – poinformowała Żandarmeria Wojskowa w sobotnim komunikacie.

Ranni zostali przetransportowani do szpitala.

„Osoby te weszły na teren poligonu wojskowego wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu. Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania” – służby od początku podkreślały, że osoby te weszły na teren poligonu nielegalnie.

Arsenał w mieszkaniu

Niedziela przyniosła kolejne szokujące informacje. Podczas przeszukania mieszkania rannych mężczyzn przy ulicy Zawiszaków, Żandarmeria Wojskowa dokonała odkrycia, które mrozi krew w żyłach.

W mieszkaniu pokrzywdzonych osób przy ul. Zawiszaków ujawniono znaczne ilości materiałów wybuchowych. Piotr Durys z radia Eska informuje, że znaleziono także części granatów i pocisków moździerzowych.

Ewakuacja mieszkańców

Ze względu na ogromne zagrożenie, podjęto natychmiastową decyzję o ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków.

„Na miejscu zdarzenia czynności prowadzą: Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz patrol saperski” – poinformowała Żandarmeria Wojskowa.

Obecnie trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności wybuchu na poligonie oraz pochodzenie materiałów wybuchowych znalezionych w mieszkaniu. Żandarmeria Wojskowa bada wszystkie możliwe scenariusze.

WYBUCH
POLIGON
REMBERTÓW