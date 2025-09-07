Podpalił restaurację w Warszawie, wszystko się nagrało. Policja zatrzymała podejrzanego!

Podpalenie restauracji w Warszawie. Policja zatrzymała 46-letniego podpalacza

Jak ujawnia mł. asp. Jakub Pacyniak, szybka i zdecydowana akcja stołecznych kryminalnych pozwoliła na błyskawiczne namierzenie i zatrzymanie podpalacza. Do akcji doszło w Ząbkach – tam wpadł 46-letni obywatel Polski. Według ustaleń stróżów prawa, kilka dni wcześniej pod osłoną nocy ten sam mężczyzna przetoczył oponę przed wejście do lokalu, polał ją łatwopalną substancją i podpalił. Ogień w mgnieniu oka rozprzestrzenił się po budynku, powodując ogromne straty. Właściciel restauracji wycenił zniszczenia na dziesiątki tysięcy złotych!

Dlaczego podpalił restaurację w sercu Warszawy? To wciąż badają śledczy. Jedno jest pewne – 46-latek usłyszał zarzuty sprowadzenia pożaru i gróźb karalnych. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście i zastosował wobec niego najostrzejszy środek – tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Teraz czeka go proces

