Podpalił las i pustostan, a potem zgrywał bohatera! Groźny piroman zatrzymany pod Wyszkowem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-21 12:54

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w gminie Zabrodzie pod Wyszkowem, gdzie 37-letni mężczyzna dopuścił się serii podpaleń, a następnie... pomagał w gaszeniu ognia. Co nim kierowało? Odpowiedź zaskakuje. Sprawą zajęła się policja, a mężczyźnie grozi teraz surowa kara.

Podpalił las i pustostan, a potem zgrywał bohatera! Groźny piroman zatrzymany pod Wyszkowem

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Pożar lasu w gminie Zabrodzie

W minioną niedzielę, 17 sierpnia 2025 roku, o godzinie 20:25, dyżurny wyszkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o pożarze lasu w gminie Zabrodzie. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Zabrodziu. 

- Funkcjonariusze zastali tam zastęp straży pożarnej z OSP w Lucynowie oraz kobietę i mężczyznę, z których relacji wynikało, że podczas spaceru zauważyli rozległy pożar lasu i natychmiast podjęli próbę ugaszenia ognia oraz powiadomili odpowiednie służby. W akcji pomagał im również nieznany mężczyzna, który – jak się później okazało – miał być sprawcą pożaru - relacjonuje podkom. Wioleta Szymanik z KPP w Wyszkowie:

Seryjny podpalacz pomógł gasić ogień

Z ustaleń policjantów wynika, że 37-letni mieszkaniec gminy Zabrodzie najpierw sam zaprószył ogień, a następnie – żałując swojego czynu – wrócił, aby uczestniczyć w gaszeniu pożaru. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że mężczyzna nie po raz pierwszy dopuścił się podobnych zachowań. Jak ustalili mundurowi, w maju i czerwcu bieżącego roku dokonał on trzech innych podpaleń m.in. budynku gospodarczego czy jednego z pustostanów. Do wszystkich czynów przyznał się, wskazując, że działał pod wpływem alkoholu.

Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"

Polecany artykuł:

Pożar poddasza w Warszawie. Ewakuacja mieszkańców. Co się stało?

Areszt i poważne zarzuty

Mężczyzna, jak oświadczył policjantom, najpierw sam podpalił las w gminie Zabrodzie, a następnie pomagał w jego gaszeniu. Wszystkiemu miał być winien alkohol. 

37-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Usłyszał trzy zarzuty uszkodzenia mienia. Policja ustaliła również, że w przeszłości był karany za podobne przestępstwa. Na wniosek funkcjonariuszy i Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Teraz grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia.

Polecany artykuł:

Pożar Biedronki w centrum Warszawy! Duża ewakuacja, na miejscu służby
Pożar Biedronki w centrum Warszawy! Duża ewakuacja, na miejscu służby
8 zdjęć
Sonda
Czy podpalacze powinni być badani przez psychiatrę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
PODPALACZ
WYSZKÓW