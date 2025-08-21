Podpalił las i pustostan, a potem zgrywał bohatera! Groźny piroman zatrzymany pod Wyszkowem

Pożar lasu w gminie Zabrodzie

W minioną niedzielę, 17 sierpnia 2025 roku, o godzinie 20:25, dyżurny wyszkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o pożarze lasu w gminie Zabrodzie. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Zabrodziu.

- Funkcjonariusze zastali tam zastęp straży pożarnej z OSP w Lucynowie oraz kobietę i mężczyznę, z których relacji wynikało, że podczas spaceru zauważyli rozległy pożar lasu i natychmiast podjęli próbę ugaszenia ognia oraz powiadomili odpowiednie służby. W akcji pomagał im również nieznany mężczyzna, który – jak się później okazało – miał być sprawcą pożaru - relacjonuje podkom. Wioleta Szymanik z KPP w Wyszkowie:

Seryjny podpalacz pomógł gasić ogień

Z ustaleń policjantów wynika, że 37-letni mieszkaniec gminy Zabrodzie najpierw sam zaprószył ogień, a następnie – żałując swojego czynu – wrócił, aby uczestniczyć w gaszeniu pożaru. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że mężczyzna nie po raz pierwszy dopuścił się podobnych zachowań. Jak ustalili mundurowi, w maju i czerwcu bieżącego roku dokonał on trzech innych podpaleń m.in. budynku gospodarczego czy jednego z pustostanów. Do wszystkich czynów przyznał się, wskazując, że działał pod wpływem alkoholu.

Areszt i poważne zarzuty

37-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Usłyszał trzy zarzuty uszkodzenia mienia. Policja ustaliła również, że w przeszłości był karany za podobne przestępstwa. Na wniosek funkcjonariuszy i Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Teraz grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia.