Pożar poddasza w Warszawie. Ewakuacja mieszkańców. Co się stało?

Pożar poddasza na Grochowie

Dramat rozegrał się w budynku wielorodzinnym przy skrzyżowaniu ulic Zamienieckiej i Pustelnickiej. Ogień pojawił się na poddaszu użytkowym, błyskawicznie rozprzestrzeniając się po konstrukcji dachu. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że pożar objął około 15 metrów kwadratowych powierzchni.

Jeszcze przed przybyciem strażaków, mieszkańcy, w obawie o swoje życie, samodzielnie opuścili budynek. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"

Akcja gaśnicza na dachu

Na miejsce pożaru zadysponowano aż sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupę Operacyjną z Komendy Miejskiej PSP. Strażacy, aby dotrzeć do źródła ognia, musieli wykonać prace rozbiórkowe konstrukcji dachowej, używając pił. Następnie, z determinacją, dogaszali tlące się elementy.

Akcja gaśnicza spowodowała poważne utrudnienia w ruchu. Ulica przy skrzyżowaniu Zamienieckiej z Pustelnicką została całkowicie zablokowana na czas prowadzenia działań przez strażaków.

Przyczyna pożaru na Grochowie nie jest jeszcze znana. Odpowiednie służby ustalają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.