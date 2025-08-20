Pożar poddasza w Warszawie. Ewakuacja mieszkańców. Co się stało?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-20 10:55

Nad kamienicą na warszawskim Grochowie pojawiły się kłęby gęstego dymu. We wtorek około godziny 14 przy ulicy Pustelnickiej wybuchł pożar na poddaszu budynku mieszkalnego. Na miejsce natychmiast ruszyły służby, a mieszkańcy w popłochu opuszczali swoje mieszkania. Co się stało?

Super Express Google News

Pożar poddasza na Grochowie

Dramat rozegrał się w budynku wielorodzinnym przy skrzyżowaniu ulic Zamienieckiej i Pustelnickiej. Ogień pojawił się na poddaszu użytkowym, błyskawicznie rozprzestrzeniając się po konstrukcji dachu. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że pożar objął około 15 metrów kwadratowych powierzchni.

Jeszcze przed przybyciem strażaków, mieszkańcy, w obawie o swoje życie, samodzielnie opuścili budynek. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"

Polecany artykuł:

Strażacy załamują ręce! "Nie mamy już siły na głupotę". Pożar w Kampinoskim Par…

Akcja gaśnicza na dachu

Na miejsce pożaru zadysponowano aż sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupę Operacyjną z Komendy Miejskiej PSP. Strażacy, aby dotrzeć do źródła ognia, musieli wykonać prace rozbiórkowe konstrukcji dachowej, używając pił. Następnie, z determinacją, dogaszali tlące się elementy.

Akcja gaśnicza spowodowała poważne utrudnienia w ruchu. Ulica przy skrzyżowaniu Zamienieckiej z Pustelnicką została całkowicie zablokowana na czas prowadzenia działań przez strażaków.

Przyczyna pożaru na Grochowie nie jest jeszcze znana. Odpowiednie służby ustalają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Polecany artykuł:

Pożar Biedronki w centrum Warszawy! Duża ewakuacja, na miejscu służby
Pożar Biedronki w centrum Warszawy! Duża ewakuacja, na miejscu służby
8 zdjęć
Sonda
Byłeś/aś kiedyś świadkiem pożaru?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
GROCHÓW