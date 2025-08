Strażacy załamują ręce! "Nie mamy już siły na głupotę". Pożar w Kampinoskim Parku Narodowym

Dramatyczny apel strażaków: "Nie mamy już siły!"

Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych gorzki komentarz.

"Chcielibyśmy jakoś to skomentować ale na takie głupie pomysły już nie mamy siły" - napisali strażacy z OSP Leszno, wyrażając swoją frustrację.

Fotel w ogniu – absurdalna interwencja

3 sierpnia wieczorem jednostka OSP Leszno została wezwana do pożaru na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na miejscu okazało się, że pali się porzucony w lesie fotel. Trudno uwierzyć w taką bezmyślność!

Od początku roku w Kampinoskim Parku Narodowym wybuchło już ponad 20 pożarów. Przyczyny są różne, ale najczęściej jest to śmiecenie i ignorowanie zasad bezpieczeństwa. Niedopałek papierosa, porzucona butelka, a teraz spalony fotel – to wszystko może doprowadzić do tragedii.

Apel o rozwagę!

Strażacy z OSP Leszno apelują o rozwagę i odpowiedzialność:

Nie zostawiaj śmieci w lesie.

Nie pal papierosów.

Nie rozpalaj ognisk poza wyznaczonymi miejscami.

Przypominają, że ogień w lesie to ogromne zagrożenie dla przyrody i dla nas wszystkich. Chwila nieuwagi może doprowadzić do katastrofy.

