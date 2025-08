Wołomin. Napadł na seniorkę w biały dzień. 43-latek zatrzymany przez kryminalnych

Wołomin wstrząśnięty napadem na 83-letnią seniorkę. Złodziej ukradł złoty łańcuszek

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na jednej z ulic Wołomina. 83-letnia kobieta została nagle zaatakowana przez nieznanego mężczyznę podbiegłdo niej od tyłu. Napastnik rzucił się na seniorkę, szarpał ją, uderzał, aż w końcu przewrócił na chodnik. Jego łupem padł złoty łańcuszek z krzyżykiem i brylantem, którego wartość kobieta oszacowała na co najmniej 1000 złotych.

Krzyk kobiety usłyszał mężczyzna, który wykonywał w pobliżu prace ogrodowe. Jego reakcja spłoszyła napastnika, który uciekł z miejsca zdarzenia. Seniorka natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy, a na miejsce przybył patrol policji.

Sprawca rozboju w Wołominie zatrzymany. Grozi mu do 12 lat więzienia

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie natychmiast rozpoczęli intensywne działania. Zabezpieczyli monitoring, na którym zarejestrowany został cały przebieg zdarzenia. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, dzięki analizie nagrań i skutecznej pracy operacyjnej, już po kilku dniach udało się ustalić tożsamość sprawcy i go zatrzymać.

Okazał się nim 43-letni mieszkaniec powiatu, który usłyszał zarzut rozboju. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia w sprawie. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie, Sąd Rejonowy w Wołominie zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

„Policjanci przypominają, że tego typu czyny są traktowane bardzo poważnie, a sprawcom grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni wobec przemocy i zawsze reagowali, gdy ktoś potrzebuje pomocy” – czytamy w komunikacie KPP Wołomin.

