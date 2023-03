Tragedia w Klembowie. Z auta zostały strzępy, kierowca nie żyje. Są ranni

Ikony Motoryzacji wciąż na PGE Narodowym! To już ostatnia szansa, by zobaczyć najdroższe auta świata

Klembów. Tragedia na drodze, nie żyje mężczyzna

Tragedię potwierdzają strażacy z Wołomina. - Około godziny 14 na drodze powiatowej w pobliżu przejazdu kolejowego doszło do zderzenia trzech pojazdów. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Po przybyciu zastępów straży pożarnej strażacy wspomogli obecnych już na miejscu medyków w czynnościach ratowniczych – powiedział mł. bryg. Sławomir Balcerak.

Droga na czas działań była całkowicie zablokowana. Jak ustalił obecny na miejscu wypadku reporter „Super Expressu” do wypadku prawdopodobnie doszło, gdy kierujący samochodem osobowym mitsubishi 39-latek zjechał nagle na lewy pas i czołowo zderzył się z nadjeżdżającym dostawczym iveco. W tył zmiecionej do rowu osobówki wjechało dodatkowo osobowe volvo. Samochód sprawcy wypadku jest w strzępach. Ustalenia potwierdza częściowo policja. - Do wypadku doszło o 13:35. Kierowca mitsubishi zderzył się czołowo z busem i wpadł do rowu. W mitsubishi uderzyło też volvo. Na miejscu trwają utrudnienia w ruchu - powiedziała Monika Kaczyńska z policji w Wołominie Służby podają, że po godz. 16 jeden z pasów był już przejezdny.