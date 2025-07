Tragedia w Płatkowie. 34-latek zginął na motocyklu. Nie miał uprawnień

Śmiertelny wypadek w Płatkowie

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, 21 lipca, tuż przed północą w Płatkowie (gmina Zabrodzie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 34-letni mężczyzna kierujący motocyklem Kawasaki, na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni, przez co stracił panowanie nad jednośladem i doprowadził do jego wywrócenia. Zginął na miejscu, w wyniku odniesionych obrażeń.

Szokujące jest to, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem tej kategorii! Jak ustalili policjanci, 34-latek nie miał prawa wsiadać na ten pojazd.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie, wykonano czynności procesowe.

„Trwa szczegółowe wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku” – informuje podkom. Wioleta Szymanik.

To kolejny śmiertelny wypadek na drogach powiatu wyszkowskiego w ostatnim czasie. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność.

Dostosuj prędkość do warunków!

Bądź trzeźwy!

Miej uprawnienia!

Dbaj o stan techniczny pojazdu!