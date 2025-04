Tragedia w Ząbkach. Nie żyje pieszy. Wtargnął na tory w niedozwolonym miejscu

Do tragedii doszło w piątek (18 kwietnia) w godzinach popołudniowych. 36-latek znalazł się na torach tuż przy stacji PKP Ząbki. Maszynista nie miał szans, by w porę wyhamować składem. – Doszło do śmiertelnego wypadku. Z uwagi na charakter sprawy nie udzielamy więcej informacji – przekazał w rozmowie z TVN Warszawa Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Na czas akcji ratunkowej i działań policji trzeba było całkowicie wstrzymać ruch na jednym torze. O godz. 17.40 pociąg relacji Tłuszcz – Warszawa Wileńska miał 30 min opóźnienia. – Warszawa Wileńska Marki - Zielonka. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu nr 10641 (Koleje Mazowieckie - KM Spółka z o.o.) relacji Warszawa Wileńska - Wołomin Słoneczna. Zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 20 minut. Przepraszamy za utrudnienia – czytamy w komunikacie na stronie portalpasazera.pl.

Masz depresję lub złe myśli? Nie jesteś sam! Tutaj uzyskasz pomoc

Każdy może pomóc zarówno sobie, swoim najbliższym, jak i nieznajomym. Są telefony, które warto znać. W czasie kryzysu emocjonalnego można sięgnąć po darmowe numery pomocowe, które zamieszczamy w ramce poniżej. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia swojego, lub innych należy od razu dzwonić na numer alarmowy 112.

i Autor: materiały prasowe / zapobiegajmysamobojstwom.pl