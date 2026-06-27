Tragiczna noc na Mazowszu. 26-letni motocyklista zginął po uderzeniu w barierki!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-27 10:20

Dramat w powiecie węgrowskim. W piątkową noc (26 czerwca) 26-letni motocyklista stracił panowanie nad motocyklem typu cross i z ogromną siłą uderzył w przydrożne barierki. Mimo natychmiastowej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Motocykl typu cross, leżący na boku na poboczu obok metalowych barierek mostu, w ciemnościach nocnego krajobrazu. W tle zieleń drzew i trawy. Zdjęcie ilustruje tragiczny wypadek motocyklisty, o którym można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Policja Węgrów/ Materiały prasowe

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (26 czerwca) w miejscowości Kąty w powiecie węgrowskim.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując motocyklem typu cross, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego zjechał z drogi i uderzył w przydrożne barierki – przekazała asp. Monika Księżopolska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy podjęli reanimację motocyklisty, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne.

Mimo natychmiastowo podjętej reanimacji, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – poinformowała rzecznik.

Jak ustalili policjanci, 26-latek posiadał wymagane uprawnienia do kierowania motocyklem. Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora ma wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przyczyny tragicznego wypadku.

Policjanci przypominają, że sezon motocyklowy trwa w najlepsze, a na drogach panuje wzmożony ruch.

Sezon motocyklowy w pełni, a na drogach panuje wzmożony ruch. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz respektowanie przepisów prawa – apeluje asp. Księżopolska.

Grób Tadeusza B. z Mierzawy
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