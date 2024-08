Tragiczna seria utonięć na Mazowszu. Służby poszukują na Wiśle nastoletniego chłopaka

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

W niedzielę (18 sierpnia) około godziny 17 służby otrzymały zgłoszenie o kolejnym incydencie nad wodą. Jak ustalił Miejski Reporter, na wysokości miejscowości Brzumin (pow. piaseczyński) oraz Radwanków Szlachecki (pow. otwocki) trzech obywateli Ukrainy w wieku 16-18 lat przechodziło przez piaszczyste wyspy na wodzie tzw. łachy, po czym wpadli do Wisły. Dwóch chłopaków wydostało się na brzeg, jednak 18-latek nie wypłynął. Wezwani na miejsce strażacy z powiatów otwockiego i piaseczyńskiego oraz grupa nurków prowadzili poszukiwania, które przerwano na noc.

- Około godziny 9 wznowiono poszukiwania młodego chłopaka, który wczoraj został porwany przez nurt Wisły - przekazał nam w poniedziałek sierż. szt. Patryk Domarecki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Szukali zaginionego Krzysia Dymińskiego w Wiśle. Ojciec wyłowił zwłoki z rzeki

Tragiczna seria utonięć w Warszawie i okolicach. Służby apelują o rozwagę

W miniony weekend w Warszawie i okolicach aż trzech mężczyzn poniosło śmierć nad wodą. Do pierwszego incydentu doszło w sobotę na Jeziorku Czerniakowskim. 45-letni mężczyzna chciał przepłynąć akwen, jednak przecenił swoje możliwości. Z wody wyciągnęli go świadkowie zdarzenia. Zmarł pomimo reanimacji. Kolejny, 48-latek, zniknął pod taflą zaledwie godzinę później. Służby prowadziły poszukiwania do niedzieli. Na pomoc było już za późno. Nieoficjalnie obydwaj mężczyźni pływali pod wpływem alkoholu.

Do trzeciej śmierci doszło na Jeziorze Zegrzyńskim w niedzielę popołudniu. Chociaż natychmiast podjęto akcję ratunkową i plażowicze utworzyli łańcuch życia, mężczyzna utonął.