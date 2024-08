W nocy z 1 na 2 sierpnia oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach został powiadomiony telefonicznie o śmierci 3-letniej dziewczynki w bloku przy ul. Wyszyńskiego w Siedlcach. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, w domu zastali matkę dziecka i jej koleżankę, która dzwoniła do komendy. Za chwilę pojawił się lekarz pogotowia ratunkowego, który przystąpił do reanimacji małej dziewczynki. Niestety pomimo podjętych czynności reanimacyjnych, nie udało się uratować Emilki.

Mała Emilka zmarła z głodu

Podczas prowadzonych czynności na miejscu zdarzenia policjanci nabrali podejrzeń, co do przyczyn zgonu 3-latki. Emilka była skrajnie zaniedbane i wychudzona. Na miejsce wezwany został prokurator, pod którego nadzorem wykonywano czynności procesowe. W związku z podejrzeniami mundurowych, że do śmierci dziecka mógł ktoś się przyczynić, rozpoznano sytuację rodzinną 3-latki. Wtedy okazało się, że mama Emilki, Klaudia G. nie opiekowała się należycie swoją córeczką. Znikała z domu na wiele godzin, czasem nie wracała na noce, bawiąc się ze znajomymi w dyskotekach.

Emilka cierpiała na wiele chorób, w tym padaczkę. W związku w tym była objęta specjalistycznym leczeniem. Wiadomo, że w chwili znalezienia jej martwej miała odleżyny i stan skrajnego wycieńczenia organizmu. Od razu przeprowadzono wstępną sekcję zwłok, na podstawie której wyciągnięto wnioski, że dziecko zmarło z głodu.

Policjanci zatrzymali matkę dziecka, a prokuratura postawiła jej zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan zdrowia, oraz nieumyślne spowodowanie śmierci. Kobieta przyznała się, że nienależycie sprawowała opiekę nad swoim dzieckiem. Potwierdziła, że faktycznie córeczka była niedożywiona. Według posiadanych przez nas informacji wynika, że Emilka nie zawsze dostawała przepisane przez lekarzy tabletki, co sprawiało, że jej stan zdrowia coraz bardziej pogarszał się.

Ojciec Emilki nie mieszkał z nimi, bo toczyła się sprawa rozwodowa. Klaudia G.decyzją sądu kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym.

- Wykonana została już sekcja zwłok trzylatki, jej wyniki mają być znane w przyszłym tygodniu – informuje Adrian Wysokiński z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. – Dziecko było zaniedbane, niedożywione. O szczegółach nie będę mówił z uwagi na dobro śledztwa.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Dalej