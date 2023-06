Tragiczna śmierć na drodze. Roztrzaskali się i runęli do rowu. Motocyklista nie miał szans

Tragedia pod Górą Kalwarią. Nie żyje motocyklista

Tragiczny weekend na drodze w Czaplinku. W sobotnie popołudnie zginął kierowca motocykla. Z nieznanych przyczyn zderzył się z nadjeżdżającym oplem corsa. Oba pojazdy runęły do rowu. Z motocykla została jedynie kupa pogiętego złomu. O wypadku informowała w mediach społecznościowych. - Na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Czaplinek doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego z udziałem opla corsa oraz motocykla. Kierujący motocyklem poniósł śmierć na miejscu – informuje we wpisie na Facebooku Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie. Jak dodała, kierujący oplem 29-latek był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Przez kilka godzin pas w kierunku Góry Kalwarii był zablokowany. Teraz śledczy na podstawie zebranych materiałów przeprowadzą śledztwo. Ma ono wyjaśnić jak doszło do tej okrutnej tragedii.

Policjanci jak zawsze apelują o ostrożną jazdę. - Po raz kolejny apelujemy również do wszystkich kierujących o bezpieczną jazdę. Zachowajmy ostrożność i rozwagę oraz przestrzegajmy obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może zakończyć się niestety tragicznie – napisała rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.