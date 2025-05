Nie żyje Mirosław Klimczewski. „Był oddanym strażakiem i wspaniałym człowiekiem”

To najbardziej nietypowa matura w Polsce. Zdaje ją aż 5 tysięcy uczniów!

To miało być święto radości, dumy i podziękowań dla tych, którzy każdego dnia narażają życie, by ratować innych. Jednak 4 maja w Nasielsku na Mazowszu zapisał się jako dzień wielkiego smutku. Właśnie tego dnia odszedł druh Mirosław Klimczewski – legenda lokalnej straży, wieloletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku.

− Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu naszego święta na wieczną służbę odszedł wieloletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku, druh Mirosław Klimczewski – poinformowali jego współtowarzysze z jednostki.

Mirosław Klimczewski był postacią wyjątkową. Nie tylko pełnił służbę z ogromnym zaangażowaniem, ale również łączył ludzi. Jego charyzma, serce do ludzi i gotowość do pomocy na zawsze pozostaną w pamięci mieszkańców gminy Nasielsk. Mieszkańcy cały czas pamiętają, że jeszcze zaledwie w zeszłym roku w lutym odbierał od burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego podziękowania za wieloletnią służbę na stanowisku Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku, nieoceniony wkład w jej rozwój, nieustający zapał do niesienia pomocy bliźniemu i zaangażowanie.

Druhowie z OSP Nasielsk zapowiedzieli, że szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane w osobnym komunikacie.

Szkolenie psów ratowniczych z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej z Orzecha