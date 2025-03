Tragiczny poranek pod Radomiem. Nie żyje 45-letni kierowca

Wstrząsający widok na klatce schodowej w Warszawie. Ściany i podłoga we krwi, ofiary leżały skulone w kącie

Rajec Szlachecki. Tragiczne zderzenie dwóch aut. Nie żyje kierowca

Do zdarzenia doszło około godziny 6 rano. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Radomiu, 31-letni kierowca peugeota, jadąc od Zwolenia w kierunku Radomia, nagle zjechał na przeciwny pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z volkswagenem, którym kierował 45-latek. Starszy kierowca zginął na miejscu, a 31-latek został przetransportowany do szpitala.

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy

Śledztwo w toku

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.

Po wypadku droga na odcinku Rajec Szlachecki była zablokowana przez kilka godzin. Utrudnienia trwały do godziny 9:30. Policja apelowała o ostrożność i wybieranie alternatywnych tras.