Wypadek ciężarówki pod Ostrołęką. Dwie osoby w szpitalu

MACIE CZAS DO NIEDZIELI

Ostrołęka. Zderzenie auta dostawczego z ciężarówką

We wtorek na drodze krajowej 53 doszło do zderzenia dostawczego Renault z ciężarówką. Dwie osoby podróżujące Manem, kierowca i pasażerka, zostały przetransportowane do szpitala.

- Na miejscu pracują policjanci z ostrołęckiej drogówki, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia - informowała Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

W potwornym wypadku na A2 zginęły dwie osoby. Do sieci wyciekło przerażające nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na trasie występowały duże utrudnienia w ruchu, kierowcy byli kierowani na objazdy. Droga pod Ostrołęką została odblokowana dopiero po paru godzinach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doprowadził kierowca ciężarówki.

- Informujemy, że zakończyły się policyjne działania w miejscu wypadku na 121 km trasy K-53. Droga została już odblokowana i ruch odbywa się w tym miejscu bez zakłóceń. 68-letni mieszkaniec woj. świętokrzyskiego stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z naprzeciwka dostawczym renault. W wyniku zdarzenia kierowca ciężarówki i jego pasażerka trafili do szpitala. Apelujemy do kierowców o ostrożność i skupienie podczas jazdy - przekazali policjanci.