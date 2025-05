DRAMAT!

Tragiczny pożar w Piastowie. 12-letni chłopiec zginął w płomieniach

Dramat w Piastowie! Wydarzenia w kamienicy przy ul. Reja 10 wstrząsnęły mieszkańcami. W pożarze, który wybuchł około godziny 3 nad ranem, zginął 12-letni chłopiec. Druga osoba, ok. 60-letnia kobieta, w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jak mówią strażacy, ma poparzone ok. 50% ciała.