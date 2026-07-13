Tragiczny wypadek na Mazowszu. 44-latek wjechał w drzewo

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-13 10:01

Dramatyczny wypadek na Mazowszu. W niedzielę wieczorem 44-letni mieszkaniec powiatu płockiego stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Funkcjonariusze policji, pod nadzorem prokuratora, intensywnie pracują nad ustaleniem przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Miejsce tragicznego wypadku na Mazowszu
Autor: KMP w Płocku/ Materiały prasowe

Wjechał w drzewo, zginął na miejscu

W niedzielę, 12 lipca wieczorem, około godz. 21:30 w Mogielnicy (gm.Drobin) na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia drogowego.

- 44-letni mieszkaniec powiatu płockiego, z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo - przekazała nam oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska

Mężczyzna zginął na miejscu.

Funkcjonariusze na miejscu wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Policjanci zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku.

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