Dźgnął nożem wójt w szyję i brzuch. Biegli zbadają, czy był poczytalny

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-13 7:44

Śledztwo w sprawie brutalnego ataku na wójt gminy Stara Kornica wkracza w kolejny etap. 42-letni mężczyzna, który pod koniec kwietnia kilkukrotnie ugodził Beatę Jerzman nożem, zostanie zbadany przez biegłych psychiatrów. Od ich opinii będzie zależało, czy w chwili ataku był poczytalny i czy może odpowiadać karnie za swoje czyny.

  • 42-latek przejdzie badanie psychiatryczne, które ma ocenić jego poczytalność w chwili ataku.
  • Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa wójt gminy Stara Kornica oraz czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.
  • Za zarzucane mu przestępstwa grozi nawet dożywotnie więzienie.
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Kilka ciosów nożem w urzędzie gminy

Do ataku doszło 29 kwietnia w Urzędzie Gminy Stara Kornica na Mazowszu. Według śledczych 42-latek kilkukrotnie ugodził nożem wójt Beatę Jerzman, zadając ciosy w okolice szyi i jamy brzusznej. Ranna została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie przeszła pilną operację.

Biegli sprawdzą, czy był poczytalny

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, prok. Bartłomiej Świderski, badanie psychiatryczne zaplanowano na początek tygodnia.

- Biegli psychiatrzy ustalą, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny, czy rozumiał znaczenie swojego czynu i mógł pokierować swoim postępowaniem - wyjaśnił prok. Świderski. Na razie nie wiadomo, czy wystarczy jednorazowa konsultacja. Nie można wykluczyć, że konieczna będzie także dłuższa obserwacja psychiatryczna w warunkach szpitalnych.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Na miniaturze obok zatrzymany mężczyzna. O ataku na wójt czytaj w SE.
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Podejrzany trafił do aresztu

Śledczy ustalili, że napastnikiem był pracownik gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 42-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. Jeśli zostanie uznany za poczytalnego i winnego zarzucanych mu czynów, grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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