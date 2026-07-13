Dźgnął nożem wójt w szyję i brzuch. Biegli zbadają, czy był poczytalny

42-latek przejdzie badanie psychiatryczne, które ma ocenić jego poczytalność w chwili ataku.

Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa wójt gminy Stara Kornica oraz czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.

Za zarzucane mu przestępstwa grozi nawet dożywotnie więzienie.

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Kilka ciosów nożem w urzędzie gminy

Do ataku doszło 29 kwietnia w Urzędzie Gminy Stara Kornica na Mazowszu. Według śledczych 42-latek kilkukrotnie ugodził nożem wójt Beatę Jerzman, zadając ciosy w okolice szyi i jamy brzusznej. Ranna została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie przeszła pilną operację.

Biegli sprawdzą, czy był poczytalny

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, prok. Bartłomiej Świderski, badanie psychiatryczne zaplanowano na początek tygodnia.

- Biegli psychiatrzy ustalą, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny, czy rozumiał znaczenie swojego czynu i mógł pokierować swoim postępowaniem - wyjaśnił prok. Świderski. Na razie nie wiadomo, czy wystarczy jednorazowa konsultacja. Nie można wykluczyć, że konieczna będzie także dłuższa obserwacja psychiatryczna w warunkach szpitalnych.

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Podejrzany trafił do aresztu

Śledczy ustalili, że napastnikiem był pracownik gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 42-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. Jeśli zostanie uznany za poczytalnego i winnego zarzucanych mu czynów, grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.