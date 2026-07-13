Lech Wałęsa rzadko chwali się żoną, ale zrobił wyjątek. Co za elegancka para! 

Lech i Danuta Wałęsowie na wspólnym zdjęciu

Na zdjęciach, które legendarny przywódca „Solidarności” zamieścił na Facebooku, pozuje wraz z małżonką. Lech Wałęsa ma na sobie jasny garnitur i białą koszulę, a pani Danuta (77 l.) prezentuje się w granatowej sukience w kwiatowy wzór, na ramiona zarzuciła szal. Małżonkowie wybrali się wspólnie na uroczystość z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek.

Danuta Wałęsa od ponad pół wieku jest u boku męża — wyszli za mąż w 1969 roku i od tamtej pory tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w historii współczesnej Polski. Przez lata to ona dźwigała ciężar prowadzenia domu i wychowywania ośmiorga dzieci, często samotnie, gdy Lech Wałęsa działał w podziemiu, był internowany albo pełnił funkcje państwowe. Mimo że pozostawała w cieniu wielkiej polityki, sama wielokrotnie podkreślała, że doradzała mężowi, zwłaszcza w momentach, gdy napięcia polityczne odbijały się na życiu rodzinnym.

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Towarzyszka męża polityka

W swojej głośnej książce „Marzenia i tajemnice” Danuta Wałęsa opisała życie u boku człowieka, którego historia wyniosła na szczyty, ale którego nie było w domu przez większość ich wspólnego życia. Pisała o samotności, o trudach codzienności, o tym, jak musiała radzić sobie z wychowaniem dzieci bez wsparcia, a także o momentach, w których wpływała na decyzje męża. Książka była szeroko komentowana, bo po raz pierwszy pokazała ją jako osobę silną, samodzielną i świadomą swojej roli — nie tylko jako żonę prezydenta, lecz jako kobietę, która przez lata była fundamentem całej rodziny.

Choć ich małżeństwo nie było wolne od burz, Wałęsowie są razem od ponad 55 lat. Dzisiejsze zdjęcia, które Lech Wałęsa zdecydował się pokazać publicznie, są rzadkim gestem — pokazują ich prywatne, spokojne życie, z dala od polityki. I przypominają, że mimo upływu lat i ogromnych wyzwań, nadal idą przez życie razem.

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