TOP 10 techników w Polsce. Gdzie uczniowie najlepiej zdają maturę?

Najlepsze technika w Polsce według rankingu WaszaEdukacja.pl

Niedawno przyglądaliśmy się zestawieniu najlepszych liceów w kraju, które mogły pochwalić się doskonałymi wynikami maturalnymi - Najlepsze szkoły w Polsce po maturze 2026. Te placówki osiągnęły 100% zdawalności. Tym razem pod lupę bierzemy technika uwzględnione w najnowszym zestawieniu portalu WaszaEdukacja.pl. Wybór szkoły technicznej staje się coraz bardziej popularny wśród młodzieży, ponieważ oferuje zdobycie zarówno wykształcenia średniego, jak i konkretnych kwalifikacji zawodowych, nie zaniedbując przy tym przygotowania do matury. Sprawdźmy, które z tych placówek uznano za liderów pod względem wyników egzaminu dojrzałości.

Te szkoły osiągnęły najwyższe wyniki z matur

Dla wielu ósmoklasistów pójście do technikum to szansa na zdobycie pożądanego fachu przy jednoczesnym otwarciu drogi na uczelnie wyższe. Opublikowany ranking najlepszych techników w 2026 roku uwzględnia szkoły, w których młodzież najlepiej poradziła sobie z egzaminami z matematyki, języka polskiego i angielskiego. W zestawieniu wzięto pod uwagę 1703 tego typu placówki edukacyjne z różnych regionów kraju. Podczas gdy średnia punktacja wyniosła 54,07 pkt, lider rankingu wywalczył imponujące 86,25 pkt. Zastanawiasz się, kto trafił do czołowej dziesiątki? Pełne zestawienie prezentujemy w naszej galerii zdjęć.

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NAJLEPSZE TECHNIKA W POLSCE 2026

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Technika informatyczne i mechatroniczne dominują w rankingu

Patrząc na czołówkę rankingu, łatwo zauważyć, że najwyższe miejsca zajmują placówki o profilach ścisłych i technicznych. Prym wiodą szkoły przygotowujące do pracy w branży IT, elektronice oraz mechatronice. Od dłuższego czasu kierunki te przyciągają tłumy kandydatów, co wynika z ogromnego zapotrzebowania na rynku pracy i świetnych możliwości rozwoju kariery.

Warszawa, Szczecin i Kleszczów na czele zestawienia techników

Analizując lokalizację najlepszych szkół technicznych, widać wyraźnie, że poziom edukacji jest wysoki w wielu regionach kraju. Wysokie pozycje zajęły nie tylko placówki z największych polskich metropolii, ale także te funkcjonujące w mniejszych ośrodkach. Dokładne informacje na temat poszczególnych szkół z czołówki można znaleźć w załączonej galerii fotograficznej.