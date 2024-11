i Autor: Autor: SE WWW wypadek.jpg

Z OSTATNIEJ CHWILI

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Karetka na sygnale dachowała w rowie. Jeden ratownik zginął na miejscu

W Jedlińsku pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku z udziałem karetki pogotowia. Ambulans, który jechał z włączonymi sygnałami dźwiękowymi, zderzył się z osobowym peugeotem, a następnie dachował i wpadł do rowu. Jeden z ratowników zginął na miejscu, a drugi – kierowca – został przetransportowany do szpitala.