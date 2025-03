Tragiczny wypadek. Wóz strażacki zderzył się z osobówką

Z Radomia w trzy godziny do Barcelony? To możliwe! Bilety już w sprzedaży

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (4.03) wieczorem w Mrokowie (woj. mazowieckie). Na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Rejonową wóz strażacki OSP Kotorydz zderzył się z samochodem osobowym. Wóz wpadł do rowu.

Tragiczny wypadek w Mrokowie. Wóz strażacki OSP Kotorydz zderzył się z osobówką

- W godzinach wieczornych, w powiecie piaseczyńskim doszło do bardzo rozległego pożaru nieużytków rolnych. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia, w miejscowości Mroków doszło do wypadku z udziałem wozu strażackiego OSP Kotorydz i samochodu osobowego - informują na swojej stronie strażacy z OSP Prostyń.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak informuje "Miejski Reporter", osobówką jechały dwie osoby. Niestety jedna z nich zginęła na miejscu, druga w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Strażakom nic się nie stało. "Miejski Reporter" podaje, że wóz straży pożarnej wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle.