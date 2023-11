Trakt Królewski w Warszawie deptakiem

Trakt Królewski w Warszawie ponownie zamieni się w deptak. By mieszkańcy oraz goście mogli w pełni korzystać z uroków zimowych spacerów w tym miejscu, od nocy z piątku na sobotę (1 na 2 grudnia) ulice od palmy przy rondzie gen. Ch. De Gaulle’a do kolumny Zygmunta III Wazy będą zamykane dla samochodów. Trakt pieszo-rowerowy będzie funkcjonował w soboty, niedziele oraz w okresie świąteczno-noworocznym. Spacerowicze skorzystają zatem z deptaku: 2-3 grudnia, 9-10 grudnia, 16-17 grudnia, a następnie od 23 grudnia do 1 stycznia. Po raz ostatni Trakt zostanie wyłączony z ruchu w weekend święta Trzech Króli, czyli w sobotę i niedzielę, 6 i 7 stycznia.

Ważna informacja dla kierowców - przejezdna pozostanie ulica Świętokrzyska przez skrzyżowanie z Nowym Światem, z kolei ulice poprzeczne: Ossolińskich, Karowa, Królewska i Bednarska będą zakończone ślepo.

W czasie, gdy Trakt Królewski będzie zmieniał się w deptak, autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44 zmienią trasy. Szczegóły na infoulice.um.warszawa.pl.

Trak Królewski w świątecznej odsłonie

W tym roku spacerowicze będą mogli podziwiać zupełnie inne dekoracje świąteczne niż przed laty. Na Trakcie Królewskim oraz ulicy Świętokrzyskiej pojawią się świetlne atrakcje przywołujące czasy Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, Tadeusza Konwickiego czy Agnieszki Osieckiej. Będą zatem bombki, choinkowe lampki i łańcuchy z korowego papieru, ale też saturatory, sklepowa waga czy telefon z tarczą. Obejrzeć będzie można również rozświetloną Syrenę, czyli legendę polskich szos oraz kultowy motorower Ryś.

Na placu Zamkowym, jak co roku, królować będzie okazała choinka: 27-metrowe drzewko z energooszczędnych i nowoczesnych materiałów, którą rozświetli ponad 40 tysięcy światełek!

Jak podaje ratusz, świąteczne dekoracje pojawią się na całej Starówce. Zdjęcie przy świecących dekoracjach będzie można sobie zrobić między innymi na ulicach: Freta, Kościelnej, Nowomiejskiej, Piwnej, Podwale, Świętojańskiej, Rynku Nowego Miasta oraz Rynku Starego Miasta, gdzie wokół pomnika Syrenki powstanie lodowisko. Nad głowami łyżwiarzy zawisną świetlne łańcuchy. Na Starym Mieście spacerowicze zobaczą znane z poprzednich lat bramy, dekoracje latarniowe, a także fotoramki i karuzelę. O dodatkowe lśniące akcenty wzbogaci się także Multimedialny Park Fontann.

Wiemy, kiedy włączą świąteczne iluminacje w Warszawie!

Ratusz zdradził, kiedy dokładnie Trakt Królewski i piękna choinka na placu Zamkowym rozbłysną tysiącami światełek. Co ciekawe, będą to dwa osobne wydarzenia. - 6 grudnia pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na lodowisko na Rynku Starego Miasta o godz. 15.00, a iluminacja zacznie zapalać się stopniowo ok. 15.30. 7 grudnia choinkę rozświetlimy o godz. 18.00! - informują urzędnicy z ratusza.