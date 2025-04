Tramwaj zderzył z samochodem! Chaos na Żolborzu, co się stało?

Grozili nożem i uciekali! Szaleńczy pościg, bandyci porzucili auto i wbiegli do lasu!

Żoliborz sparaliżowany! Tramwaje stoją, autobusy w objazdach

Do wypadku doszło w rejonie placu Inwalidów. Na miejscu pojawiły się straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Z powodu zablokowanego torowiska, tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe, o czym poinformował Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM).

ZTM wprowadził zmiany w kursowaniu linii tramwajowych:

Linia 6 (strona Bielan): METRO MŁOCINY – … – Słowackiego – METRO MARYMONTLinia 6 (strona Pragi): GOCŁAWEK – … – most Gdański – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Okopowa – Słomińskiego – Most Gdański – … – GOCŁAWEKLinia 15 (w obu kierunkach): P+R AL. KRAKOWSKA – … – pl. Bankowy – al. Solidarności – Wolska – Skierniewicka – METRO PŁOCKA (przystanek dla wysiadających) – Skierniewicka – zawracanie przez zajezdnię R-1 „Wola” – Młynarska – ZAJEZDNIA WOLA 03 (przystanek dla wsiadających) – al. Solidarności – pl. Bankowy – … – P+R AL. KRAKOWSKALinia 16 (w obu kierunkach): MIASTECZKO WILANÓW – … – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – pl. Bankowy – … – MIASTECZKO WILANÓWLinia 17 (strona Bielan): WINNICA – … – Słowackiego – METRO MARYMONTLinia 17 (strona Śródmieścia): PKP SŁUŻEWIEC – … – al. Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – Jagiellońska – Ratuszowa – 11 Listopada – Stalowa – CZYNSZOWAUruchomiono także autobusową linię Za Tramwaj na trasie: PL.BANKOWY – Andersa – Dw. Gdański – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – METRO MARYMONT.

Wypadek na Żoliborzu. Co się stało?

Po godz. 11 uzyskaliśmy komentarz policji. – Do zdarzenia doszło o godzinie 9.27. Sprawcą jest kierujący renault. Kierowca został poszkodowany i trafił do szpitala. Brak poszkodowanych w tramwaju – przekazał sierż szt. Paweł Chmura ze stołecznej policji. Dodał, że służby przywróciły już ruch w rejonie skrzyżowania.