Płock: Tragiczna wiadomość. Nie żyje Karolina Pacholec. "Walczyła do końca"

Na trasie zabraknie prądu

Na trasie do powstającej zajezdni tramwajowej na Annopolu rozpoczynają się prace wymagające zdemontowania sieci trakcyjnej. Odcinek, na którym nie będzie zasilania, ma około 100 metrów. Mogło to spowodować zawieszenie ruchu tramwajowego między pętlą Annopol a Żerań Wschodni. Ale tramwajarze mają rozwiązanie! - Na tej trasie wykorzystane zostają najnowsze tramwaje hyundai. Mogą poruszać się one z opuszczonymi pantografami, bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej – przekazała Monika Beuth ze stołecznego ratusza.

Nowe hyundaie na ratunek

W takim razie jak zasilane będą hyundaie? - W napędzie wagonów wykorzystywana jest technologia superkondesatorów, czyli urządzeń do magazynowania energii elektrycznej. Dlatego na trasie linii 4 będą kursować już od poniedziałku, 27 marca, tylko najnowsze niskopodłogowe tramwaje – wytłumaczyła rzeczniczka.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Demontaż odcinka sieci wymaga czasowych zmian w funkcjonowaniu linii 1, 3 i 4. Od najbliższej niedzieli, 26 marca, tramwaje kursujące na tych liniach będą dojeżdżały tylko do ronda Żaba. Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-1. Szczegóły zmian znajdują się na stronie www.wtp.waw.pl.

Sonda Czy tramwaje w Warszawie są bezpieczne? Tak Nie Nie mam zdania