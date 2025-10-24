Na warszawskim skrzyżowaniu doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem tramwaju i rowerzysty.

Rowerzysta wjechał na przejazd dla rowerów pomimo czerwonego światła, co doprowadziło do zderzenia z nadjeżdżającym tramwajem.

Tramwaje Warszawskie opublikowały nagranie, apelując o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Niebezpieczne zdarzenie na warszawskim skrzyżowaniu

Na filmie widać, jak rowerzysta nadjeżdża od strony ścieżki rowerowej, nie zatrzymując się przed sygnalizatorem. Pomimo wyraźnie widocznego czerwonego światła, mężczyzna wjeżdża na pasy tuż przed nadjeżdżający tramwaj. Motorniczy nie ma szans na zatrzymanie pojazdu na czas. Dochodzi do potrącenia, po czym rowerzysta upada na ziemię. Na szczęście cyklista przeżył zdarzenie, jednak jego zachowanie mogło skończyć się tragicznie.

Spółka opublikowała nagranie w ramach kampanii edukacyjnej, apelując o rozsądek i przestrzeganie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.

− Rowerzysto, światła też są dla Ciebie! Poruszając się po mieście, jesteś pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, tak jak kierowcy i piesi − przypominają Tramwaje Warszawskie.

Apel Tramwajów Warszawskich o rozsądek

W komunikacie podkreślono, że czerwone światło zawsze oznacza obowiązek zatrzymania się, również dla rowerzystów. Przejechanie przez skrzyżowanie „na czerwonym” może skończyć się bardzo groźnie, zarówno dla samego cyklisty, jak i dla innych uczestników ruchu.

Dlaczego tramwaj potrzebuje więcej czasu na zatrzymanie?

Operatorzy tramwajów zwracają uwagę, że pojazdy szynowe potrzebują znacznie więcej czasu, by się zatrzymać. Nawet szybka reakcja motorniczego nie gwarantuje uniknięcia kolizji, jeśli ktoś niespodziewanie wjedzie na tory. Dlatego każdorazowo przed przekroczeniem torowiska należy się upewnić, że nie nadjeżdża tramwaj, a sygnalizacja zezwala na przejazd.

Zdarzenie zarejestrowane na warszawskim skrzyżowaniu jest kolejnym przykładem sytuacji, w której ignorowanie czerwonego światła kończy się wypadkiem. Tramwaje Warszawskie apelują, by każdy, niezależnie od środka transportu, pamiętał, że przepisy obowiązują wszystkich. Zielone światło oznacza możliwość bezpiecznego przejazdu, ale zawsze należy upewnić się, że droga jest wolna.

− Zielone światło to moment, kiedy możesz bezpiecznie ruszyć, ale zawsze upewnij się, że droga jest wolna. Przed przejechaniem przez tory tramwajowe zawsze rozejrzyj się i upewnij, że nie nadjeżdża tramwaj. Pamiętaj, że tramwaj potrzebuje więcej czasu, by się zatrzymać − czytamy dalej.