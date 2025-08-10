Tramwaje wracają na plac Zawiszy! Sprawdź, jakie zmiany czekają pasażerów w Warszawie

Koniec utrudnień na placu Zawiszy i Powstańców Śląskich! Tramwaje wracają na trasy

Dobra wiadomość dla wszystkich podróżujących tramwajami po Warszawie! Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie, od poniedziałku (11 sierpnia), tramwaje wracają na swoje stałe trasy na placu Zawiszy i ul. Powstańców Śląskich.

– Tramwaje powinny wrócić na Towarową – od Kercelaka do pl. Zawiszy – od poniedziałku 11 sierpnia. Ruch kołowy i tramwajowy na tym ważnym skrzyżowaniu będzie się odbywać we wszystkich relacjach bez ograniczeń – przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz.

Również od poniedziałku tramwaje ponownie będą jeździć ul. Powstańców Śląskich – między Bemowem a Bielanami. Znikną też ograniczenia w ruchu.

Jakie zmiany w kursowaniu tramwajów? Sprawdź, które linie wracają na stałe trasy!

W związku z zakończeniem prac na pl. Zawiszy i Powstańców Śląskich, na swoje stałe trasy wrócą tramwaje przejeżdżające przez plac Zawiszy w kierunku Woli, czyli linie: 22 (Wiatraczna – Piaski), 24 (Gocławek – Nowe Bemowo), uzupełniająca 78 (pl. Narutowicza – os. Górczewska) oraz kursujące na Bemowie linie: 11 (Nowe Bemowo/Cm. Wolski – Sielce), 19 (Nowe Bemowo – Stegny), 26 (Metro Młociny – Wiatraczna).

Co z liniami zastępczymi? Które linie przestaną kursować?

Wraz z powrotem tramwajów na stałe trasy, przestaną kursować tramwaje linii 72 i 77 oraz autobusy Z-2 i Z28. Linia Z14, zastępująca obok Z-9 tramwaje na Grójeckiej, będzie ponownie dojeżdżać tylko do pl. Narutowicza.

Utrudnienia na Mokotowie – tramwaje nie dojadą do Kieleckiej

Niestety, nie wszystkie wiadomości są dobre. Od poniedziałku (11 sierpnia) tramwaje nie będą dojeżdżały od Woronicza do pętli Kielecka. Ma to związek z remontem rozjazdu tramwajowego na pętli, a także pracami przyłączeniowymi przy budowie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Rakowieckiej. Przerwa w ruchu potrwa do końca wakacji.

W związku z tym nie będą jeździły tramwaje linii 77, a 18 i zastępcze autobusy Z-1 pozostaną na swoich dotychczasowych trasach (18: plac Narutowicza – PKP Służewiec, Z-1: Dworzec Centralny – Woronicza). Tramwaje linii 31 będą kursowały tylko w dni powszednie.

Remont torowiska przy Arkadii. Duże utrudnienia dla pasażerów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.