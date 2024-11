Trzaskowski zabrał głos po Marszu Niepodległości 2024. Chce alternatywy

"Pamięta pan te lata, gdy była demolowana Warszawa. Nasze stanowisko jest zawsze twarde. Pilnujemy tego, żeby był porządek na ulicach miast - mam nadzieję, że to przynosi rezultat" - powiedział. Wyraził też zainteresowaniem powstania alternatywy dla Marszu Niepodległości, organizowanej np. przez ratusz. "Mam nadzieję, że w kolejnych latach nam się uda. My w Warszawie próbowaliśmy zorganizować swoje obchody i to nam się udało. Zorganizowaliśmy bardzo duży koncert o godz. 18. Mam nadzieję, że obchody miejskie będą się rozwijać, że włączy się do tego rząd, i że będziemy mieli tego typu obchody, na które będą mogli wszyscy przyjść i z uśmiechem świętować wspólne święto" - podkreślił Trzaskowski.