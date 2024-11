Marsz Niepodległości 2024. Biało-czerwony tłum zalewa centrum stolicy [NA ŻYWO]

i Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS / EAST NEWS

LIVE

Marsz Niepodległości 2024 w Warszawie. Biało-czerwony tłum zalewa centrum stolicy [NA ŻYWO]

W poniedziałek 11 listopada 2024 r. o godz. 14 Marsz Niepodległości wyruszy z ronda Dmowskiego w kierunku błoni Stadionu Narodowego. Tegoroczne hasło to: „Wielkiej Polski moc to my!". Uczestnicy niosący flagi narodowe już zbierają się w centrum Warszawy. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z Marszu Niepodległości 2024.