Olbrzymie utrudnienia w Warszawie. Wyłączyli ulice, komunikacja na objazdach

Z okazji obchodów Święta Niepodległości mieszkańcy Warszawy i odwiedzający miasto muszą zmierzyć się z ogromnymi utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. W związku z zamknięciem centrum miasta dla ruchu wyłączono wiele kluczowych ulic, a zmiany w kursowaniu transportu publicznego są odczuwalne na każdym kroku.

Wśród ulic wyłączonych z ruchu znajdują się m.in. Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, al. Solidarności oraz al. Jana Pawła II. Oznacza to, że zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni muszą przygotować się na duże utrudnienia, szczególnie w centralnych dzielnicach Warszawy.

W związku z wyłączeniem wielu kluczowych linii tramwajowych i autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił specjalne trasy objazdowe. Przykładem jest uruchomienie zastępczej linii autobusowej „Za tramwaj” kursującej pomiędzy pl. Bankowym a Dworcem Wileńskim. Autobusy tej linii kursują co 5 minut, starając się zrekompensować brak tramwajów w tej części miasta.

Na czas obchodów zawieszone zostało kursowanie tramwajowych linii 13 i 22 oraz autobusowych linii 126 i 160. Inne linie, takie jak 16, kursują według specjalnego rozkładu jazdy, a linie autobusowe 178, 503, 518, 520 oraz 521 zostały skrócone.

Aby zminimalizować utrudnienia, Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował się zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów metra. Od 11 do 19 linia M1 kursuje co około 4 minuty, a linia M2 co około 5 minut. Ma to pomóc w szybszym przemieszczaniu się po mieście mimo licznych ograniczeń.

Władze miasta apelują, by w miarę możliwości korzystać z metra lub rezygnować z podróży do centrum, jeśli nie jest to konieczne. Dla tych, którzy nie mogą tego uniknąć, warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem, uwzględniając wyłączenia oraz objazdy.