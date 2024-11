Modlitwy pod hotelem w centrum Warszawy. Uczestnicy marszu z różańcami w rękach

Święto Niepodległości 2024. 70-latek z bronią na pl. Piłsudskiego w Warszawie! Zatrzymała go policja

Marsz Niepodległości 2024 w Warszawie. Uczestnicy stanęli pod hotelem z różańcami w rękach

11 listopada 2024 roku w Warszawie, tysiące ludzi zebrało się na Marszu Niepodległości, by uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Pod hasłem "Wielkiej Polski moc to MY" uczestnicy o godzinie 14 ruszą z ronda Dmowskiego, przemierzając symboliczną trasę przez centrum stolicy. Podobnie jak w poprzednich latach, wydarzenie zgromadzi ogromną liczbę ludzi.

Tuż przed hotelem w samym sercu stolicy miała miejsce wyjątkowa chwila – tłum, który wciąż zapełniał ulice Warszawy, zatrzymał się i oddał się modlitwie. Rozległy się słowa o pokonaniu "wszystkich złych duchów" i wściekłości upadłych aniołów. Słowa te rozbrzmiewały jak wezwanie do duchowej walki, a obecni zgromadzili się we wspólnej modlitwie.

Modlitwa, która wybrzmiała w centrum Warszawy, miała na celu zjednoczenie uczestników wokół wartości, które są kluczowe dla narodowej tożsamości. − Niech poniosą klęskę wszystkie złe duchy tam, gdzie sięga władza i moc kościoła – powtarzały zebrane tłumy, unosząc dłonie w geście duchowego wsparcia.

W atmosferze wzniosłości i patriotycznego uniesienia, tłum odmówił wspólnie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, które niosły się echem przez Aleje Jerozolimskie, wypełniając przestrzeń wokół hotelu.